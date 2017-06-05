Путин: США вмешиваются в политические процессы по всему миру

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Владимир Путин призвал США прекратить безосновательно обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы. Об этом глава государства заявил в ходе интервью телеканалу NBC News. При этом, по словам Путина, "куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица пытаются влиять на выборы".

Вопрос о том, насколько Москва вовлечена во внутриполитические процессы в США, стал одной из главных тем интервью Владимира Путина NBC News. Журналистка Мегин Келли упомянула в разговоре и русских хакеров, и нашего посла в штатах Сергея Кисляка, и знакомство президента с бывшим помощником Трампа Майклом Флином, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин заявил: Россия не вмешивалась в выборы американского президента. И никогда не имела никаких тайных каналов связи ни с одним из штабов. Все контакты с кандидатами и их представителями проходили на официальном уровне. Что является нормальной дипломатической практикой. Владимир Путин подчеркнул, что все обвинения в адрес нашей страны не более, чем инструмент политической борьбы в США.

Путин: Я вам скажу то, о чём вы наверняка должны знать: я никого не хочу обидеть, но Соединённые Штаты везде, по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран. Вам это разве неизвестно? Вот куда пальцем на карту мира ни ткнёшь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы.

Келли: Многие американцы слышат имя "Владимир Путин". Они думают, что он управляет страной, которая погружена в коррупцию, страной, где журналистов, которые критически высказывают свою точку зрения, убивают, страной, где диссиденты могут оказаться в тюрьме, или ещё что-то похуже. Тем, кто так думает, что бы вы могли сказать?

Путин: Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Это – безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. То, что у нас происходит в ходе какой-то внутриполитической борьбы, ещё каких-то событий, происходит нечто, что характерно и для других стран, ничего в этом не вижу необычного. У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения. Да, если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок. Обращаю ваше внимание на то, о чём я говорил недавно, будучи во Франции, да и в общении с другими своими коллегами из Европы. Наша полиция, слава богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединённых Штатах.

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