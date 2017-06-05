Как в мире отреагировали на очередной теракт в Британии

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Соболезнования народу Великобритании выразил Владимир Путин. В телеграмме премьеру страны Терезе Мэй российский президент резко осудил атаку в Лондоне. И призвал наращивать совместные усилия по борьбе с терроризмом. Слова поддержки гражданам Великобритании приходят со всего мира. Во многих странах на зданиях диппредставительств приспущены государственные флаги.

Свои соболезнования Великобритании выразили все влиятельные мировые лидеры. В этом вопросе Европа едина, убеждает Федерика Могерини, верховный представитель Евросоюза, передает "ТВ Центр". "Мы с Лондоном - живым, открытым и ярким городом, который мы все любим", - заявила она.

Впрочем, все слова поддержки, были не сказаны - а написаны в Twitter. Ни один европейский лидер не выступил перед прессой, ограничившись соболезнованиями в интернете. Эйфелева башня в знак скорби ночью снова выключает подсветку, лондонские таксисты в несколько раз поднимают цены на свои услуги, а западные карикатуристы выпускают новую серию картинок о трагедии. Терроризм для общества стал настолько обыденным, что на каждый новый акт экстремистов реагируют не так болезненно, как раньше.

"Несмотря на то, что в последние годы мы достигли значительного прогресса, в нашей стране присутствует, если быть откровенным, слишком большая терпимость к экстремизму. Поэтому нам нужно стать гораздо более твердыми в его распознавании и подавлении в государственном секторе и в обществе", - отметила Мэй.

Премьер-министр призывает к большей твёрдости в противостоянии экстремизму. Третий теракт в Великобритании за последние три месяца явно обнажил проблему с обеспечением общественной безопасности в королевстве. Боевики меняют тактику, все чаще используя вместо взрывных устройств грузовики. Одна из их целей - посеять общий страх и это явно удается. Показательный случай произошел в Турине, когда именно из-за боязни террористического акта пострадало более полутора тысяч человек.

Все случилось во время финального матча Лиги Чемпионов. 20 тысяч болельщиков смотрели футбол в специальной фан-зоне. Общую панику вызвал взрыв петарды, началась массовая давка. После теракта в Британии Дональд Трамп раскритиковал просьбу лондонского мэра сохранять спокойствие. По мнению президента США, уже давно пора начать беспокоиться.

"Мы должны прекратить быть политкорректными и заняться безопасностью нашего народа. Если мы не будем разумными, дела пойдут только хуже", - сказал он.

Американский президент уже давно перешел от слов к делу, запретив въезд в США гражданам из семи государств Ближнего Востока и Северной Африки. Закон вызвал много критики, но теперь и в Европе всё чаще звучит антимиграционная риторика. Глава МВД Польши Мариуш Блащак, комментируя теракты в Лондоне, заявил что это результат потакания мультикультурализму.

"Нужно менять политику миграции. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока", - заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак.

Впрочем, глава польского МВД уже неоднократно призывал закрыть европейскую границу для мигрантов. Но решение остается за Берлином и Брюсселем, которые явно пока не готовы пойти на такой шаг. Да и сколько радикальных боевиков уже затаились в странах Европы. Все последние события только доказывают - необходимо кардинально пересматривать работу спецслужб и методы обеспечения безопасности. Россия давно призывает объединиться в один общий фронт борьбы с терроризмом. Речь, например, идет о создании международной структуры, плотном сотрудничестве спецслужб и разработке специального антитеррористического кодекса. Но до сих пор все конкретные предложения зависают в воздухе, дожидаясь момента, когда западные политики всё-таки сделают выводы.

Пётр Вершинин, Александр Званцев, "ТВ Центр".