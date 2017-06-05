Полиция установила личности всех жертв массового убийства под Тверью

Теги: Уголовное дело убийство тверь

Следователи выясняют обстоятельства массового убийства в Тверской области. В ночь на воскресенье в садовом товариществе после ссоры во время застолья 45-летний москвич застрелил из карабина 9 человек. По данным МВД, нападавшего привело в ярость замечание о том, что он не служил в армии, а значит, не мужик.

Массовое убийство девяти человек произошло в тихом переулке дачного поселка в Тверской области. Несколько часов подряд место преступления оцеплено полицией. Следственно-оперативная группа собирает все улики на месте совершенного убийства, передает "ТВ Центр".

Показания единственной выжившей – главное свидетельство в этом громком деле. В ту ночь Марина находилась в компании погибших. Девушку спасло лишь то, что она спряталась под одеялом, когда убийца ворвался в дом. Свидетельства страшного преступления на каждом шагу дачного участка. На асфальтированных дорожках до сих пор видны следы крови.

Хладнокровно и без эмоций стрелок расправлялся с соседями по даче. В это время выжившей девушке удалось вызвать полицию. Прибывшие сотрудники полиции - это участковый уполномоченный и сотрудник ГИБДД - сначала провели наблюдение за домом и специально выбрали момент удачный для его задержания. То есть, они специально выбирали момент, когда он отложит в сторону оружие, прекрасно осознавая о том, что он может оказать вооружённое сопротивление", - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Тверской области Вадим Левшин.

45-летний москвич Сергей Егоров был задержан прямо на месте преступления. Стоя на коленях, он молчит и не может объяснить мотивы массовой расправы, которую устроил в дачном поселке.

По предварительной версии, мужчина пришёл в гости к соседям и присоединился к застолью. В какой-то момент вспыхнула ссора. После перебранки с соседями мужчина ушел в свой дом, и вернулся уже с оружием в руках.

Он стрелял по жертвам из охотничьего ружья в упор. Тело последней убитой обнаружили в багажнике машины подозреваемого. Одну из женщин, по некоторым данным, он застрелил после того, как та отказалась рыть себе могилу. Все обстоятельства массового убийства изучает группа следователей из столичного главка.

До преступления задержанный Егоров обладал чуть ли ни кристальной репутацией. Судим не был, имел разрешение на оружие, в доме хранил его по всем правилам. В садовом товариществе, где совершено массовое убийство, работал электриком и пользовался авторитетом у местных жителей.

Из девяти погибших шестеро - это жители Зеленограда. Без родителей остались маленькие дети. Местные полицейские называют это убийство самым громким в Тверской области за последние 20 лет.

Елена Сахно, "ТВ Центр", Тверская область.