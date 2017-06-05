Четыре арабские страны разорвали дипотношения с Катаром
Теги: Политика египет международные отношения саудовская аравия катар бахрейн
Четыре арабских государства - Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединённые Арабские Эмираты – в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром. В заявлении правительства Бахрейна, в частности, говорится, что такое решение было принято из-за угрозы безопасности со стороны Катара, поддержки им терроризма, а также вмешательства во внутренние дела государства, передает "ТВ Центр".
Гражданам страны дали 14 дней, чтобы покинуть Бахрейн, дипломатам - двое суток. Саудовская Аравия и Египет прекращают транспортное сообщение с Катаром. Своё воздушное пространство закрыл Бахрейн. А командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене.
Читайте также:
Лавров и глава МИД Катара выступили за независимое расследование химатаки в САР
Новости по теме Изоляция Катара
-
05 июня 2017
Кремль: изоляция Катара не должна влиять на борьбу с терроризмом
-
05 июня 2017
Лавров рассказал о действиях России в связи с изоляцией Катара
-
05 июня 2017
Мальдивы объявили о разрыве дипотношений с Катаром
-
05 июня 2017
Йемен и Ливия разорвали дипотношения с Катаром
-
05 июня 2017
В МИД Катара назвали неоправданным решение о разрыве дипотношений