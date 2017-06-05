Четыре арабские страны разорвали дипотношения с Катаром

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Четыре арабских государства - Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединённые Арабские Эмираты – в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром. В заявлении правительства Бахрейна, в частности, говорится, что такое решение было принято из-за угрозы безопасности со стороны Катара, поддержки им терроризма, а также вмешательства во внутренние дела государства, передает "ТВ Центр".

Гражданам страны дали 14 дней, чтобы покинуть Бахрейн, дипломатам - двое суток. Саудовская Аравия и Египет прекращают транспортное сообщение с Катаром. Своё воздушное пространство закрыл Бахрейн. А командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене.

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