Давку в Турине спровоцировала шутка подростков о террористах-смертниках

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Причиной давки болельщиков в итальянском Турине стал розыгрыш подростков, которые решили притвориться террористами-смертниками. В результате жестокой шутки пострадали 1527 болельщиков, в том числе маленький ребенок.

Причиной давки болельщиков после финала Лиги чемпионов в итальянском Турине стала шутка двух подростков о террористах-смертниках, передает издание Football Italia.

По данным анализа видеокамер, молодые люди начали размахивать руками и что-то кричать, после чего фанаты "Ювентуса" бросились врассыпную, спровоцировав давку. В настоящий момент подростки задержаны. Они признались в том, что притворились террористами-смертниками.

В субботу около 20 тысяч болельщиков наблюдали за финальным матчем Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" на площади Сан-Карло в Турине. В результате возникшей давки пострадали 1527 человек, в том числе семилетний ребенок.

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