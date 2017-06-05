Голикова: пенсионный возраст можно было повысить уже давно

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В России давно нужно было повысить планку пенсионного возраста, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, эта мера приведет к улучшению сбалансированности пенсионного фонда. При этом, она подчеркнула, что этот вопрос нужно рассматривать не только с финансовой точки зрения, так как граждане смотрят на повышение пенсионного возраста с недоверием.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что поднять планку пенсионного возраста в России можно было уже давно, так как данный вопрос долгое время обсуждается в обществе. Об этом она рассказала в интервью газете "Известия".

"Считаю, что давно уже назрела тема реформирования системы социального страхования в России. От того, как быстро мы к этому приступим, во многом зависят процессы и в экономической жизни, и в благополучии наших граждан. Потому что в эту тему входят и система медицинского страхования, и пенсионного, и больничные листы, и утрата трудоспособности", - подчеркнула она.

При этом она отметила, что у населения не вызывает доверия тот факт, что эту тему обсуждают только финансисты. По ее словам, граждане рассматривают этот вопрос как возможность государства решить финансовые проблемы за их счет.

"Мы видим, как в других странах пенсионный возраст повышается. И вполне возможно, что этот вопрос назрел, но как к нему подходить, как обосновывать? Думаю, нужно говорить не о том, что в России увеличивается продолжительность жизни, что имеет место, а что увеличивается продолжительность трудоспособного возраста", - сказала Голикова.

Она добавила, что необходимо мыслить именно в этом направлении и думать, в каких условиях жил и трудился гражданин. Схему, по ее словам, стоит выстраивать исходя из увеличения трудоспособного возраста. При этом она подчеркнула, что по этому показателю в России нет даже статистики.

По словам Голиковой, это решение в краткосрочном периоде поможет улучшить сбалансированность пенсионного фонда. При этом она отметила, что это возможно только в краткосрочном периоде и напомнила, что пенсионный взнос — это отложенная заработная плата.

"Это значит, что она должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на пенсию. И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать, когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили", - отметила она.

Говоря о наиболее оптимальной конфигурации повышения пенсионного возраста, глава Счетной палаты отметила, что это долгосрочные тренды. По ее словам, вырывать из контекста развития пенсионного законодательства только тему пенсионного возраста неправильно.

"В 2012 году правительство принимало стратегию развития пенсионной системы. Мы что, от нее отказываемся? Мы собираемся ее принципы поменять? А у нас, получается, в публичном пространстве звучат две темы: тема налогового маневра, причем так аккуратно, и тема повышения пенсионного возраста. И эта тема звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить!", - заявила она.

Ранее в мае глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста даст возможность увеличить пенсию на 30%. По его словам, многие пожилые люди согласились бы поработать на два-три года побольше.

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