"Роскосмос" привлечет военных в отряд космонавтов

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Госкорпорация "Роскосмос" намерена привлечь для работы в Центре подготовки космонавтов высококвалифицированных военных летчиков. Они будут работать инструкторами, а также смогут войти в отряд космонавтов и выполнять задания на орбите. В частности, они будут нужны в связи с испытаниями нового корабля "Федерация".

Высококвалифицированные военные летчики будут привлечены для работы в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Такое решение приняли в "Роскосмосе". Они будут работать инструкторами, а также смогут войти в отряд космонавтов и выполнять задания на орбите, пишет газета "Известия".

По словам главы госкорпорации Игоря Комарова, в ЦПК начнут работать порядка 10 человек с сохранением воинских званий. Он добавил, что квалифицированные специалисты Минобороны могли бы повысить эффективность работы ЦПК.

В самом ЦПК рассказали, что в Звездном городке ждут офицеров-инструкторов из 4-го Центра боевой подготовки и переучивания личного состава ВКС России (ЦБПиПЛС), а также летчиков-испытателей 929-го Государственного летного исследовательского центра (ГЛИЦ). У них есть отличная физическая подготовка и тысячи часов налета на различных летательных аппаратах. Отобранные летчики отличаются повышенной психологической устойчивостью и умеют принимать решения в экстренных ситуациях.

По мнению экспертов, военные летчики будут востребованы в свете предстоящих испытаний принципиально нового корабля "Федерация". В частности, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркнул, что испытание новых кораблей традиционно доверяют военным.

В марте "Роскосмос" объявил о начале нового отбора кандидатов в космонавты. Тогда отмечалось, что к концу 2017 года планируется набрать от шести до восьми человек. Новоизбранные полетят на корабле "Федерация", а также отправятся к Луне.

По планам "Роскосмоса", в 2021 году должен состояться первый пуск корабля "Федерация" в беспилотном режиме с космодрома "Восточный" на ракетоносителе "Ангара А5П".

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