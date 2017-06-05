Сечин объяснил антироссийские санкции попыткой повлиять на выборы

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что антироссийские санкции были введены западными странами для того, чтобы ухудшить социально-экономическую ситуацию в России и повлиять на выборы. Глава госкорпорации отметил, что из-за ограничительных мер капитализация "Роснефти" снизилась примерно на 30 процентов.

Антироссийские санкции были введены для того, чтобы повлиять на выборы в стране. Об этом в интервью Financial Times заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Цель заключалась в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию. Сделать ее хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение", - сказал он.

Сечин признался, что не любит говорить о санкциях. Он заявил, что считает эти ограничения необоснованными и незаконными. Бизнесмен подчеркнул, что переносить политическую ответственность на корпоративный уровень нельзя.

"Мы не являемся частью международной политики. Мы не формируем политику", - сказал он.

Сечин напомнил, что в течение его первых 18 месяцев на посту главы "Роснефти" рыночная капитализация компании выросла на 25 процентов, однако политический кризис наложил глубокий отпечаток на это достижение.

"Мне пришлось попотеть, чтобы поднять капитализацию. Она составила 93 миллиарда долларов. И тогда кто-то решил наложить санкции. И моя капитализация, продукт моих усилий, снизилась до 62 миллиардов долларов", - отметил Сечин.

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