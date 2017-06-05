Опрос: главные враги россиян – США, Украина и ФРГ

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Главными врагами страны россияне считают США (69%), Украину (50%) и Германию (24%). А Близкими друзьями – Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%).

Россияне назвали США (69%), Украину (50%) и Германию (24%) главными врагами страны. При этом уровень недоверия с Украиной достиг максимума с 2014 года. А уровень враждебности с США, наоборот, снизился. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Кроме США, Украины и ФРГ, к числу враждебных государств россияне отнесли Латвию и Литву (24%), Польшу (21%), Эстонию (16%), Великобританию (15%), Грузию (9%) и Францию (8%).

Снизилась степень недоверия к Турции. Теперь она расположилась на 11 месте, спустившись с 3-го места, занимаемого в 2016 году. Также за два года снизилось количество россиян, считающих, что Россия находится в международной изоляции (с 54% до 46%).

Своими близкими друзьями Россия считает Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%). Доверительно россияне относятся к Сирии (15%), Индии (14%), Армении (12%) и Кубе (11%).

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