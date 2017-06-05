В Новой Москве женщину задержали по подозрению в убийстве мужа

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Полиция задержала жительницу поселения Первомайское Троицкого административного округа Москвы по подозрению в убийстве мужа. Как сообщил источник в правоохранительных органах, подозреваемая поссорилась с супругом во время совместного распития спиртных напитков, и ударила его кухонным ножом.

Полиция задержала жительницу поселения Первомайское Троицкого административного округа столицы по подозрению в убийстве мужа. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

"В воскресенье, 4 июня, в 17:00 задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего мужа на улице Центральная в поселке Птичное в поселении Первомайское", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, женщина поссорилась с мужем во время распития спиртных напитков, и ударила его кухонным ножом. От ранения мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.