В Сирии растет число беженцев с территорий ИГ

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В Сирии растёт количество жителей, бежавших с подконтрольных исламистам территорий. Все они попадают под действие закона об амнистии и обязательно проходят проверку. Вспоминая ужасы войны, бывшие боевики рассказывают, как террористы под страхом смерти заставляли их вступать в свои ряды.

На блокпосту сирийской армии не протолкнуться. Несмотря на пыль и жару, беженцы терпеливо стоят в очереди. Проверка документов и личных вещей. На западе провинции Алеппо выстрелов и бомбежек нет уже давно. На восточной, откуда уезжают эти люди, и которая пока еще под контролем боевиков, идут столкновения. Террористы забирают в свои отряды и взрослых и детей, передает "ТВ Центр".

"Всех сразу отправляли учиться в шариатские школы. Мои друзья 14, 15, 16 лет прошли через эти школы и потом отправились на фронт. Все отрастили длинные бороды и перестали носить европейскую одежду. Кто не хотел так поступать, тем сразу отрезали головы. Я прятался в квартире и никуда не выходил. Если бы не доброта и поддержка моих соседей, меня бы тоже убили", - рассказал беженец Фауз Стажа.

Яхъя бежал на свой страх и риск вместе с семьей. Если бы ушел один, жену и детей боевики уже казнили бы. Дом сожгли. Пробирались к Алеппо через десятки небольших деревень. Чтоб не наткнуться на патрули или блокпосты боевиков.

"Да, мне пришлось сотрудничать с ИГИЛ, но я не держал в руках оружия. Таких, как я, использовали для рытья окопов, строительства укреплений. В пути я услышал о законе об амнистии, который подписал президент Сирии. Поэтому я здесь и надеюсь попасть в Алеппо, чтобы там ко мне применили этот закон. Я призываю всех моих родственников и друзей воспользоваться этим моментом", - сказал беженец.

Верить на слово беженцам, конечно, трудно. Хотя и принимают их сирийские солдаты вполне дружелюбно. Историй много: не виноват, ни в кого не стрелял, работал поваром или писарем, оружия в глаза не видел, пытался выйти из окружения. Люди, в основном, на самом деле измученные и террористами и войной.

Кандидатов на амнистию обязательно проверяют и сирийские спецслужбы. Сначала – документы. Настоящие или поддельные. Затем, не имел ли беженец отношения к тяжким преступлениям. Убийствам и казням мирных жителей и военных. Если чист, то суд вынесет оправдательный приговор и отпустит. Порой, амнистированным приходится начинать жизнь с чистого листа. Заново искать жилье и работу. Но это все равно лучше, чем с боевиками.

У каждого из тех, кто решил вернуться к нормальной жизни, есть шанс. После того как сирийская армия очистила от террористов Хомс и начала активное наступление на Дейр Эз-Зор, боевиков, готовых сбежать от своих командиров и сложить оружие, стало в разы больше.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.