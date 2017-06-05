В Иркутской области решили не тушить два крупных лесных пожара

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Два очага лесных пожаров на площади 18 тысяч гектаров в Иркутской области решили не тушить, поскольку затраты на тушение превышают прогнозируемый вред от продуктов горения. Огонь не угрожает важным социально-экономическим объектам, сообщили местные власти.

Два очага лесных пожаров Катангском районе Иркутской области не будут тушить, поскольку затраты на тушение превышают прогнозируемый вред от продуктов горения, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные власти.

Согласно их данным, горит 18 тысяч 258 гектаров леса, пожар находится под наблюдением космического мониторинга комиссии по ЧС. Решение о прекращении тушения принято на основании статей 81-84 Лесного кодекса России и приказа Минприроды России № 426 "О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров".

По данным комиссии, пожар не угрожает важным социально-экономическим объектам региона. В Иркутской области за минувшие сутки не было зарегистрировано новых очагов возгорания.

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