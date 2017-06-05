ВВС КНДР провели учения по уничтожению авианосцев США

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КНДР провела учения по авиаударам по авианосцам ВМС США. За смотром наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он остался доволен увиденным. В командовании ВВС Корейской народной армии отметили, что учения должны "еще более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины".

Самолеты ВВС КНДР провели учения по отработке ударов по авианосцам ВМС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам командующего ВВС Корейской народной армии Ким Гван Хёка, нынешний смотр является "значимым испытанием" по "уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев" при получении соответствующего приказа. Кроме того, он подчеркнул, что учения должны "еще более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины".

Учения проводились в присутствии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который, как отмечает агентство, остался доволен увиденным. Также он распорядился укреплять боеспособность ВВС страны.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. КНДР продолжает свои ядерные испытания, которые, как уверяют в Пхеньяне, она проводит для защиты от американской угрозы. В свою очередь, США направили в Японское море атомный авианосец Carl Vinson для устрашения Северной Кореи. Кроме того, в японском порту Йокосука был завершен ремонт другого авианосца Ronald Reagan.