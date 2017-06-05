Конгресс США начал расследование в отношении Клинтон

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Сенат США открыл расследование в отношении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Она, еще будучи в должности, хотела прекратить разбирательство по делу своего друга - предпринимателя Мухаммада Юнуса в Бангладеш.

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Чак Грассли открыл расследование в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон о вмешательстве по делу друга ее семьи Мухаммада Юнуса. Об этом сообщает газета Daily Caller.

По мнению сенатора, Клинтон попыталась помешать расследованию правительства Бангладеш в отношении Мухаммада Юнуса, обвиняемого в коррупции. Предприниматель Юнус является другом семьи Клинтон и одним из ее спонсоров.

Грассли утверждает, что Клинтон угрожала правительству Бангладеша проведением полного налогового аудита его деятельности в США, если оно не прекратит расследование. Сенатор попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона предоставить информацию, касающуюся инцидента.

По информации газеты, это первое расследование Конгресса в отношении Клинтон после ее поражения на президентских выборах в США.

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