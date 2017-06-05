Поклонская рассказала о расставании с женихом

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о расставании с мужчиной, с которым она намеревалась связать себя узами брака. По ее словам, она представлялась журналистам замужней, так как верила, что выйдет за этого человека замуж и, при этом, не намеревалась подробно рассказывать о своей личной жизни. Ранее она не указала в своей декларации сведения о доходах мужа, хотя говорила в прессе, что у нее есть семья.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскрыла секреты своей личной жизни. В частности, она рассказала о расставании с мужчиной, за которого собиралась замуж, передает РИА Новости.

По ее словам, у каждого есть право на личную жизнь, в связи с чем она не рассказывала о ней подробно. Однако обстоятельства изменились после того, как партия "Яблоко" отправила запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему парламентарий не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле, хотя ранее говорила в прессе, что у нее есть семья.

Теперь Поклонская рассказала, что на тот момент у нее были отношения с мужчиной, за которого она собиралась выйти замуж. Однако в итоге пара рассталась. Подробностей о причинах разрыва депутат не сообщила, отметив только, что "так уж сложилось". "У меня, действительно, нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело!?", - отметила Поклонская.

Еще одной причиной того, почему она представлялась замужней, парламентарий назвала нежелание "травмировать" людей, которые хотели с ней познакомиться для личных отношений. "Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно", — сказала экс-прокурор Крыма.

Касаясь темы автомобиля, Поклонская рассказала, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. Депутат отметила, что это были "старенькие "Жигули", "пятерка" 1985 года выпуска". По ее словам, это первая машина, за руль которой она села.

"Я не должна была указывать [в декларации] этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения", - подчеркнула она. Поклонская показала справку от 7 июля 2015 года, в которой фиксировалась перерегистрация автомобиля Hyundai Solaris на нового собственника.

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