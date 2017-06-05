СМИ об интервью Путина телеканалу NBC: разговор был жестким

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США активно влияют на политические процессы во всем мире. Но при этом бездоказательно продолжают обвинять нашу страну во вмешательстве в их президентскую кампанию. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. Беседа состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. И тема американских выборов стала одной из главных. На некоторые вопросы президенту пришлось отвечать достаточно жестко

Тема якобы вмешательства России в выборы президента США и спустя полгода не дает покоя американским политикам, а с их подачи и журналистам. Большая часть вопросов, подготовленных Мегин Келли к интервью с Владимиром Путиным, тоже была об этом. И ни новизной, ни наличием каких-либо новых фактов они не отличались. Аргументы все те же: мифические российские хакеры, некие секретные встречи посла Сергея Кисляка и контакты Москвы с экс-помощником Дональда Трампа Майклом Флинном, передает "ТВ Центр".

"Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили её в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто, знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо. У меня с вами лично гораздо более близкие отношения, чем с господином Флинном. Мы с вами вчера встречались вечером, мы с вами сегодня целый день вместе работали, сейчас опять встречаемся. Когда я пришёл на мероприятие нашей компании Russia Today и сел за стол, рядом сидел какой-то господин с одной стороны, с другой стороны кто-то ещё сидел, потом я выступил, ещё о чём-то поговорили, я встал и ушёл. Я с ним даже практически не разговаривал. Я с ним только поздоровался, сел рядом, потом попрощался, встал и ушел. Всё моё знакомство с господином Флинном. Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с вами целый день. Флинна уволили с работы, а вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму", - отметил президент.

Владимир Путин напомнил, что многие проблемы во время выборов заложены Конституцией США, согласно которой президента избирают не прямым тайным голосованием. В итоге за того или иного кандидата может проголосовать большее число выборщиков, даже если за ними стоит меньшее число избирателей. Зато, подчеркнул Путин, Америка сама очень любит оказывать влияние на исход выборов практически во всех странах мира, как и на политические процессы в целом. Вот и следующий вопрос журналистки NBC касался развития демократии в России. Но Владимир Путин предложил Мегин Келли сначала посмотреть на ситуацию в своей стране.

"Россия развивается по демократическому пути. Это – безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. То, что у нас происходит в ходе какой-то внутриполитической борьбы, ещё каких-то событий, происходит нечто, что характерно и для других стран, ничего в этом не вижу необычного. У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения. Обращаю ваше внимание - наша полиция, слава богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединённых Штатах. Что касается оппозиции. Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы Соединённых Штатов разобрали его на колёсики и растворили. Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединённых Штатах? Тем более, что избирательный закон ещё далёк от совершенства в Соединённых Штатах. Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причём постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить?" – заявил Путин.

И снова вопрос про Дональда Трампа. Определенные круги в США считают, что у Москвы есть компромат на главу американской администрации.

"Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в своё время. Вы знаете, я с ним не встречался. Много к нам приезжает американцев. Вот сейчас, по-моему, представители из ста американских компаний приехали в Россию. И, слава богу, мы, конечно, будем приветствовать каждого из них. И каждого из них мы считаем своим другом, и будем помогать им в реализации их планов в России. Будем стараться вести дело к тому, чтобы они работали здесь успешно и прибыльно. Их что, всех за это надо арестовать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? А как же свобода экономики? Как же права человека? Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компроматериал что ли собираем? Вы в своём уме все или нет?" – сказал Путин.

Проведя в Санкт-Петербурге почти неделю, Мегин Келли, по ее словам, много общалась с жителями города, которые говорили об уважении к президенту России и любви к своей стране. Что чувствует в этой связи Владимир Путин?

"Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной. Мы вчера разговаривали с премьер-министром Индии, он посещал Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено примерно 400 тысяч ленинградцев, как правило, мирных жителей, которые погибли во время Второй мировой войны в блокаде. Они умерли от голода. И в одной из могил похоронен мой старший брат, которого я никогда не видел, и я никогда не забуду об этом, так же как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов", - отметил Путин.

За прошедшее время в России окрепла экономика, модернизированы вооруженные силы, а история и культура - это то, чем россияне гордились всегда и гордятся сегодня, убежден Владимир Путин, но при этом сам он, считает, изменился не сильно. Позднее, делясь впечатлениями от интервью, Мегин Келли призналась, что это был жесткий разговор, но президент России - человек, которому нравится, когда ему бросают вызов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".