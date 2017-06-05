Очевидцы рассказали о теракте в Лондоне

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Экстремисты, совершившие в субботу теракт в Лондоне, находились под наблюдением британских спецслужб с марта. Об этом сообщает издание The Telegraph. Более того, за одним из нападавших полиция наблюдала уже два года. Силы правопорядка проводят задержания подозреваемых в связях с террористами.

Бранденбургские ворота в цветах британского флага, Эйфелева башня во тьме. В Берлине и Париже скорбят. В Манчестере - пляшут. Благотворительный концерт в минувшее воскресенье был запланирован в память о жертвах первых двух английских терактов. События субботнего вечера поставили массовое мероприятие под угрозу отмены. Но в общей беде нация решила объединиться. Пришли и те, кто за сутки до этого стал свидетелем жуткой расправы на Лондон-бридж, сообщает "ТВ Центр".

"Мы действительно видели нападавших. Один из них улыбнулся мне и поздоровался, но я не предала этому значения. Потому что это выглядело абсолютно нормально", - рассказал очевидец происшествия.

"Мы услышали шум. Буквально из ниоткуда. Я остановился, потому что не знал, что делать. Я запаниковал. Я плакал, кричал, убежал. Со мной бежали другие люди. Было ясно, что произошло что-то страшное", - отметил свидетель теракта.

На концерте 50 тысяч человек, повышенные меры безопасности. Полицейские водят хоровод со зрителями, пляшут если не до упаду, то до потери форменной фуражки. Новых данных о расследовании субботней трагедии тем временем практически нет. События развивались по уже знакомому сценарию. На Лондон-бридж на большой скорости вылетел белый фургон и начал сбивать пешеходов. Затем вооружённые ножами преступники выскочили из машины и побежали в сторону рынка, где устроили настоящую бойню. Экстремисты нападали не только на тех, кто был на улице, но даже специально забегали в кафе, чтобы там застать врасплох посетителей. Уличные патрули догоняли нападавших с дубинками. По британским законам, полицейские не должны иметь при себе оружие. Ликвидировал террористов спецназ. Все это подтверждают кадры фотографа Габриэля Скиотто, случайно оказавшегося в эпицентре событий.

"Я шел к метро и увидел бежавших мне навстречу людей. Они кричали: "Убирайся, убегай отсюда!" За ними гнались трое мужчин с ножами. Я заметил на одном пояс с подвязанной емкостью, возможно, канистрой. Позже этого парня застрелили полицейские. Я сфотографировал его, лежащего на земле", - рассказал фотограф.

Трагедия в центре британской столицы унесла жизни семи человек, без малого полсотни не смогли увернуться от нападавших с ножами террористов и получили ранения. Жертвами атаки стали, в том числе, граждане Канады, Австралии, Новой Зеландии. На берегах Темзы, кроме всеобщего недоверия, нарастает межконфессиональное напряжение.

"Когда мы узнали об этом теракте, мы постарались как можно скорее объяснить людям, что атака никак не связана с исламом. Сейчас важно, чтобы мусульманские и другие религиозные общины объединились. Мы не готовы согласиться с тем, чтобы каждого приверженца ислама подозревали в дурных намерениях. Истинный ислам - это послание мира, доброты и толерантности", - указал руководитель Ахмадийской мусульманской общины Фарад Ахмад.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство". По подозрению в пособничестве экстремистам полиция задержала 12 человек. После проверки одного из них освободили. Лондон-бридж до сих пор в оцеплении. В Соединенном королевстве усиленные меры безопасности. Повышенный уровень угрозы не успели отменить еще после предыдущего теракта.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".