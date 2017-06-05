Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве под Тверью

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Центральный районный суд Твери арестовал подозреваемого в убийстве девяти человек. Согласно решению суда, он заключен под стражу на 90 дней.

Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью арестован. Об этом сообщил ТАСС с заседания Центрального районного суда Твери.

"Арестовать подозреваемого на 90 суток", - огласил судья.

Массовое убийство произошло в ночь на воскресенье в садовом товариществе поселка Редкино Тверской области. По версии следствия, мужчина пришёл в гости к соседям, где присоединился к застолью. В какой-то момент вспыхнула ссора. После перебранки с соседями мужчина ушел в свой дом, вернулся с охотничьим ружьем и расстрелял с близкого расстояния девять человек.