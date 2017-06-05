Жертвами ДТП под Красноярском стали пять человек

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В результате ДТП под Красноярском погибли пять человек. Два автомобиля столкнулись на трассе в 12 километрах от зеледеевского кольца в Емельяновском районе Красноярского края. Среди погибших есть ребенок.

Жертвами ДТП в Красноярском крае стали пять человек. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя краевого ГУ МВД Владимира Юрченко.

"На зеледеевской трассе, по предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли пять человек", - сказал он.

Как сообщили в полиции, авария произошла в 12 километрах от зеледеевского кольца в Емельяновском районе Красноярского края. Оба автомобиля загорелись после столкновения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

По данным источника в экстренных службах, среди погибших есть ребенок. Авария произошла около 8:40 по московскому времени.

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