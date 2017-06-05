Экс-главу Библиотеки украинской литературы признали виновной в экстремизме

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Суд признал бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной по делу об экстремизме и растрате. Обвинение запросило для нее условный срок в виде 5 лет лишения свободы.

Мещанский суд Москвы признал экс-директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной по делу об экстремизме и растрате, передает ТАСС.

В ходе прений прокурор Людмила Баландина потребовала для Шариной условный срок в виде пяти лет лишения свободы и запретить занимать определенные должности в течение трех лет. Баландина также поддержала гражданский иск на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Наталью Шарину задержали 28 октября 2015 года. По данным следствия, она распространяла экстремистскую литературу среди посетителей библиотеки. 5 апреля 2016 года Шариной предъявили еще одно обвинение – в растрате в особо крупном размере. По информации следователей, Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии "Еким и партнеры" большую сумму денег для своей защиты по первому уголовному делу. Сумма ущерба составила 2,8 миллиона рублей. В начале февраля 2017 года адвокаты Шариной обратились в ЕСПЧ с жалобой на условия домашнего ареста.