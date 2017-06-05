Йемен и Ливия разорвали дипотношения с Катаром

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Власти Йемена и временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. В частности, Сана обвинила Доху в связях с шиитскими повстанцами-хуситами и радикальными группировками. Ранее дипотношения с Катаром разорвали Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Вслед за Бахрейном, Саудовской Аравией, Египтом и ОАЭ дипломатические отношения с Катаром разорвал Йемен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное агентство арабской республики Sabanew.

В заявлении властей Йемена говорится, что Катар поддерживает хуситов и лояльные экс-президенту страны Али Абдалле Салеху части армии, которые осуществили переворот. Также в Сане стало известно о связях Дохи с экстремистскими группировкам в Йемене.

Кроме того, о разрыве дипотношений объявило временное правительство Ливии, сообщает ТАСС. Там отметили, что Катар является основным источником снабжения оружием ливийского отделения запрещенной в России организации "Братья-мусульмане", а также других исламистских вооруженных группировок с 2012 года.

Ранее Катар заявил, что решение арабских государств о разрыве дипломатических отношений является неоправданным. В Дохе считают, что этот шаг государств основан на голословных утверждениях.

В понедельник Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединённые Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Это решение было принято руководством стран из-за угрозы безопасности со стороны Катара и поддержки им терроризма.

О прекращении полетов в Катар уже объявил ряд авиакомпаний. Так, египетский национальный авиаперевозчик "Egypt Air" принял решение задержать рейс в Доху "до принятия окончательного решения властей по поводу авиасообщения между Египтом и Катаром". Кроме того, ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение суток свое воздушное пространство для Катара. В частности, три эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates объявили о приостановке авиасообщения с Катаром с 6 июня.