Собянин открыл движение по Аминьевскому шоссе после реконструкции

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Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник проинспектировал реконструкцию Аминьевского шоссе. Движение по нему уже открыто.

Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по Аминьевскому шоссе после завершения его реконструкции, передает корреспондент Агентства городских новостей "Москва".

"Закончилась одна из самых крупных дорожных строек Москвы - реконструкция Аминьевского шоссе. Две эстакады, два тоннеля, два моста через реку Сетунь - всего 8 км новых дорог. Аминьевское шоссе является частью и Северо-Западной хорды одновременно и Южной рокады, которая тянется от Рублевского шоссе до Каширки и дальше до ул. Люблинская. Одна из крупнейших строек закончилась, и пропускная способность Аминьевского шоссе увеличивается почти на 30%. Она улучшит движение двух прилегающих районов, подъезды к двум существующим станциям метро, четырем строящимся станциям. Так что это важный объект", - сказал Собянин.

Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов, движение на последнем участке седьмого этапа строительства Северо-Западной хорды планируется запустить в октябре 2017 года. "Мы рассчитываем до конца года, в октябре, открыть движение вместе с вами, последний участок седьмого этапа, который соединит Дорохова (ул. Генерала Дорохова ) с ул. Мосфильмовская", - отметил Аксенов.

По его словам, открытие данного участка улучшит движение на ряде прилегающих улиц.