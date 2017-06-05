Лавров намерен обсудить с белорусским коллегой отношения с НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с белорусским коллегой Владимиром Макеем координацию усилий в выстраивании отношений с НАТО. По его словам, беспрецедентное наращивание потенциала альянса дестабилизирует ситуацию в Европе.

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудит с белорусским коллегой Владимиром Макеем совместной выстраивание отношений с НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России.

"Нам предстоит обсудить координацию подходов к выстраиванию отношений с североатлантическим альянсом, - сказал он.

По словам Лаврова, наращивание потенциала североатлантического альянса дестабилизирует ситуацию в Европе. Министр отметил, что НАТО пытается изменить существующий баланс сил на континенте, беспрецедентно с окончания холодной войны наращивает свой военный потенциал, увеличивает масштаб военно-тренировочной активности. Кроме того, Лавров обратил внимание на создание американской системы ПРО.

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