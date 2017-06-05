Лавров намерен обсудить с белорусским коллегой отношения с НАТО
Теги: Политика белоруссия нато лавров россия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с белорусским коллегой Владимиром Макеем координацию усилий в выстраивании отношений с НАТО. По его словам, беспрецедентное наращивание потенциала альянса дестабилизирует ситуацию в Европе.
Глава российского МИД Сергей Лавров обсудит с белорусским коллегой Владимиром Макеем совместной выстраивание отношений с НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России.
"Нам предстоит обсудить координацию подходов к выстраиванию отношений с североатлантическим альянсом, - сказал он.
По словам Лаврова, наращивание потенциала североатлантического альянса дестабилизирует ситуацию в Европе. Министр отметил, что НАТО пытается изменить существующий баланс сил на континенте, беспрецедентно с окончания холодной войны наращивает свой военный потенциал, увеличивает масштаб военно-тренировочной активности. Кроме того, Лавров обратил внимание на создание американской системы ПРО.
Читайте также:
Секретарь Союзного государства опроверг размещение российских войск в Белоруссии
Белоруссия не видит перспектив в политике взаимных санкций России и ЕС