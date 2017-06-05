Житель Ставрополья стал победителем всероссийских гонок на тракторах

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В Ростовской области прошли всероссийские гонки на тракторах. Победителем стал житель Ставропольского края.

Сельскохозяйственные машины, которые привычнее видеть в полях, вышли на гоночный трек. В Ростовской области прошли всероссийские гонки тракторов - "Бизон-трек-шоу", сообщает "ТВ Центр".

Сложнейшая трасса протяжённостью 15 километров состояла из опасных подъёмов, спусков и множества водных преград. За рулём - обычные трактористы. Чтобы машины стали быстрее и мощнее, гонщики тщательно приготовились к испытаниям - установили спортивные моторы, специальную резину, а некоторые даже использовали авиационное топливо. Главная награда - новый трактор. В этом году его получил житель Ставрополья.