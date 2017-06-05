Невозмутимый канадец постриг газон во время торнадо

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Для жителя канадской провинции Альберта Теуниса Весселса близящийся торнадо – не повод прекращать стрижку газона на участке. Фотографию бесстрашного мужчины выложила в сеть его жена.

В Канаде житель провинции Альберта продолжил стричь газон, несмотря на надвигающийся за спиной торнадо. Фотографию мужчины по имени Теунис Веселлис опубликовала его жена в Facebook.

"Мой зверь косит траву с ветерком в волосах", - написала она. Миссис Весселс добавила, что стрижка газона была в списке дел ее мужа.

В интервью телеканалу CBC News Весселс уточнил, что торнадо прошел гораздо дальше, чем кажется на фото. Садовод добавил, что не упускал торнадо из виду во время работы.