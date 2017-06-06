07:31, 06 июня 2017

Тест: насколько хорошо вы знаете русский язык?

Теги:  Общество  русский язык  TVC.RU  тест

6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, отмечается День русского языка. В связи с этой датой TVC.RU предлагает пройти тест на знание великого и могучего.

 

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