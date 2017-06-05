Мальдивы объявили о разрыве дипотношений с Катаром
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Мальдивская Республика объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Ранее аналогичный шаг предприняли Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Ливия и Йемен.
Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".
BREAKING: #Maldives becomes latest country to sever diplomatic ties with #Qatar https://t.co/3wxHSJ4kg1— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 5 июня 2017 г.
"Мальдивы стали последней страной, разорвавшей дипломатические отношения с Катаром", - говорится в сообщении.
Ранее дипотношения с Катаром разорвали Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Позднее к этим государствам присоединились Йемен и Ливия. Основной причиной для разрыва отношений власти этих стран называют поддержку террористов со стороны Катара.
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