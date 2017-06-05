Экс-главу Библиотеки украинской литературы приговорили к 4 годам условно

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Экс-глава Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина приговорена к четырем годам условно по делу об экстремизме и растрате. Защита намерена обжаловать приговор.

Мещанский суд Москвы приговорил бывшую главу Библиотеки украинской литературы к четырем годам условно по делу об экстремизме и растрате в особо крупном размере, передает "Интерфакс".

"Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой. Признать подсудимую виновной в экстремизме и растрате денежных средств. Назначить Шариной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно", - говорится в решении суда.

Суд не стал назначать Шариной штраф, освободил ее из-под домашнего ареста и зачел его срок в общее наказание.

Защита Шариной заявила, что не согласна с вердиктом суда и намерена обжаловать его.

Ранее гособвинение требовало для Шариной условный срок в виде пяти лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности в течение трех лет и настаивало на удовлетворении гражданского иска библиотеки более чем на 2,1 миллиона рублей.

Наталью Шарину задержали 28 октября 2015 года. По данным следствия, она распространяла экстремистскую литературу среди посетителей библиотеки. 5 апреля 2016 года Шариной предъявили еще одно обвинение – в растрате в особо крупном размере. По информации следователей, Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии "Еким и партнеры" большую сумму денег для своей защиты по первому уголовному делу. Сумма ущерба составила 2,8 миллиона рублей. В начале февраля 2017 года адвокаты Шариной обратились в ЕСПЧ с жалобой на условия домашнего ареста.

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