МЧС предупредило о шквалистом ветре в Москве 5 июня

Теги: мчс москва Погода гроза

Дождь и грозы обрушатся на Москву в середине дня, 5 июня. Также МЧС ожидает усиления ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Такая ситуация сохранится в столичном регионе до 23:00.

В Москве в понедельник после обеда ожидается гроза, а также усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС.

Из-за ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали 5 июня обходить рекламные щиты и шаткие строения, а автомобили парковать в гараж.

Такая ситуация сохранится в столичном регионе до 23:00 понедельника.