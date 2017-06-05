Муниципальные депутаты поддержали проект программы реновации

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Совет муниципальных образований столицы поддержал программу реновации жилищного фонда и выступил за скорейшее принятие соответствующего федерального закона.

Подавляющее большинство муниципальных депутатов поддержали планы реновации. "Сейчас идет голосование по программе реновации. Я считаю, что, учитывая те итоги, которые есть по голосованию, муниципальное сообщество должно поддержать жителей домов, вошедших в перечень для голосования, и помочь им получить комфортное жилье", - сказал председатель Совета Владимир Дудочкин.

По мнению ответственного секретаря Совета муниципальных образований Москвы, главы муниципального округа Нагатинский затон Михаила Львова, правительство столицы нашло "правильное решение, предложив жителям пятиэтажек, которые находятся в ветхом состоянии, решить вопрос путем их сноса и предоставления нового комфортного жилья".

По итогам заседания президиум Совета принял решение поддержать обращение муниципальных депутатов к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем говорится о необходимости скорейшего принятия ФЗ "О внесении изменений в закон Российской Федерации о статусе столицы РФ и отдельные законодательные акты в части установления особенностей реновации жилищного фонда… в городе федерального значения Москве".

По словам Дудочкина, обращение к Володину подписали более 600 депутатов. "Сбор подписей продолжается", - сказал ответственный секретарь Совета муниципальных образований столицы.