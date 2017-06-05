Лавров рассказал о действиях России в связи с изоляцией Катара

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вмешиваться в двусторонние отношения с Катаром стран, которые решили разорвать с Дохой дипломатические связи. По его словам, Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми государствами в регионе Ближнего Востока.

Москва заинтересована в добрых отношениях со всеми странами в регионе Ближнего Востока, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы убеждены, что любые противоречия могут иметь место. Мы никогда не радовались тем трудностям, которые возникают в отношениях между другими странами. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми, тем более в регионе, в котором самым главным сейчас является концентрация всех усилий на борьбе с общей для всех угрозой - угрозой международного терроризма", - отметил Лавров.

Так российский министр прокомментировал решение ряда государств разорвать дипотношения с Катаром. "Это их дело, это двусторонние отношения. Мы в эти решения не вмешиваемся", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее семь стран объявили о разрыве отношений с Катаром. Это Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы. Основной причиной для такого шага власти этих стран назвали поддержку террористов со стороны Дохи. В МИД Катара в ответ заявили, что решение этих стран является неоправданным и основывается на голословных утверждениях.

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