Лавров раскрыл секрет успеха отношений России и Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российско-белорусские отношения успешны благодаря совпадению позиций. По его словам, у Минска и Москвы генетически одинаковый взгляд на события в мире и на пути решения международных проблем.

У России и Белоруссии генетически одинаковые взгляды на пути решения международных проблем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"У наших стран совпадение взглядов на происходящее в мире и на пути решения международных проблем, можно сказать, генетически одинаковое", - сказал он.

Министр отметил, что нюансы во взглядах России и Белоруссии существуют, однако они не влияют на стратегическое направление движение в международных делах. Лавров подчеркнул, что это подтверждается подписанными в ходе встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем документами.

"Россия и Белоруссия отстаивают на международной арене правду, справедливость, равноправие государств, право государств самим выбирать свою судьбу. Мы никого не заставляем делать какой-то исторический выбор, чем, к сожалению, занимаются наши коллеги из Европейского союза и Североатлантического альянса", - подчеркнул глава российского МИД.

В свою очередь белорусский министр заявил, что Белоруссия не намерена уходить от России. Он отметил, что экономики двух стран тесно переплетены, и государства никогда не уйдут от сотрудничества друг с другом. При этом, по словам Макея, в Минске понимают, что на случай мировых финансовых трудностей необходимо иметь страховочные "подушки", и Белоруссия, в связи с этим, заинтересована в укреплении связей с Евросоюзом.

"Не вижу здесь никаких противоречий. Есть четкая нацеленность на сохранение наших традиционных рынков, в том числе через заключение соглашений о ЗСТ между ЕАЭС и другими странами. В свою очередь Белоруссия через эти соглашения выходит на эти рынки, которые являются важными для поставок нашей техники и роста взаимной торговли", - сказал Макей.

Министр подчеркнул, что "никто в Белоруссии не имеет никаких намерений оторваться от России". По его словам, большие объемы торговли возможны только с соседними государствами, и это пойдет народам и странам только на пользу.

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