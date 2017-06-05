Кремль: изоляция Катара не должна влиять на борьбу с терроризмом
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В Кремле заявили, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и выступает за мир в регионе Персидского залива. Но дипломатическая изоляция Катара не должна влиять на борьбу с международным терроризмом.
Россия заинтересована в развитии отношений со странами Персидского залива, но не собирается вмешиваться во внутренние дела Катара, который оказался в дипломатической изоляции, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Спикер Кремля подчеркнул, что ситуация вокруг Катара не должна влиять на процессы борьбы с международным терроризмом.
Что касается достоверности претензий ряда стран, в частности, поддержки Катаром терроризма, то пресс-секретарь Путина воздержался от комментария.
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