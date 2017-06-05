Путин обсудил с Патрушевым работу Совбеза

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Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым по случаю 25-летия ведомства. Стороны обсудили основные направления работы Совбеза.

В понедельник в Кремле Владимир Путин принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Президент поздравил его и всех сотрудников организации с 25-летием со дня образования, передает "ТВ Центр".

На встрече также обсудили текущую деятельность Совбеза. Патрушев отметил - тщательное внимание в работе уделяется вопросам международной и региональной повестки. Разрабатываются документы стратегического планирования. Так, была подготовлена Стратегия нацбезопасности, где перечислены основные национальные приоритеты. Налажено сотрудничество с зарубежными партнерами. Результаты Владимир Путин оценил положительно.

Путин: За эти годы сделано очень многое и для становления этого важнейшего органа государственного управления, и для его эффективной работы сегодня. Я очень рассчитываю, что и дальше таким же образом будет строиться работа с тем, чтобы ряд ключевых вопросов в сфере обороны, безопасности, жизнеобеспечения государства проходили надежную своевременную экспертизу через Секретариат в контакте с заинтересованными министерствами и ведомствами. Хочу всех поблагодарить за совместную работу!

Патрушев: Большое спасибо за то, что вы положительно оценили работу и членов Совета безопасности, и аппарата Совета безопасности, и тех, кто работает в комиссиях Совета безопасности.