Реконструкция Аминьевского шоссе завершена раньше срока

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В понедельник для автомобилистов открыли движение по Аминьевскому шосссе, которое станет частью одновременно Северо-Западной хорды и Южной рокады. Старт дал мэр Москвы Сергей Собянин. Реконструкция этого участка дороги началась почти 3,5 года назад, а вот завершить работы удалось даже на полгода раньше плана. Теперь это современная трасса с двумя-пятью полосами в каждую сторону.

От улицы Генерала Дорохова до Кутузовского проспекта напрямую меньше трех километров. Однако, чтобы довести этот участок до современного транспортного стандарта, строителям пришлось реконструировать всю прилегающую уличную сеть. Готовый объект – это в сумме почти 9 километров высококачественного дорожного покрытия, передает "ТВ Центр".

"Аминьевское шоссе является частью и Северо-Западной хорды одновременно и Южной рокады, которая тянется от Рублевского шоссе до Каширки и дальше до улицы Люблинская. Одна из крупнейших строек закончилась, и пропускная способность Аминьевского шоссе увеличивается почти на 30%. Она улучшит движение двух прилегающих районов, подъезды к двум существующим станциям метро, четырем строящимся станциям. Так что это важный объект", - сказал Собянин.

По традиции, право первого проезда по шестиполосной эстакаде у строительной техники - автовышки, подъемные краны и самосвалы. А вот навстречу уже обычные гражданские легковушки. Движение открывают для всех.

Если раньше здесь была обычная четырехполосная городская дорога, то теперь широкая, бессветофорная автомагистраль. Работы выполнены качественно, да и еще – объект сдали в эксплуатацию почти на восемь месяцев раньше срока.

На сравнительно компактном пятачке городского пространства дорожникам удалось возвести шесть масштабных искусственных сооружений. Два тоннеля, две эстакады, два путепровода. При этом полностью сохранена исключительная экология столичной реки Сетунь, что проходит под транспортной магистралью. Строители признают: по уровню сложности этот участок Северо-Западной хорды, уступает разве что открытому полтора года назад Алабяно-Балтийскому тоннелю.

Впереди у строителей - очередной непростой этап работы. К началу осени планируют завершить строительство еще одного участка, который соединит Аминьевское шоссе и Мосфильмовскую улицу. Затем Северо-Западная хорда получит продолжение и сольется с не менее масштабным проектом - Южной Рокадой. Как уверяют проектировщики, скоростное шоссе общей протяженностью более 70 километров соединит основные радиальные магистрали и в результате на треть разгрузит движение по Московской кольцевой автодороге.

Андрей Сидоренко, Максим Панкин, Кирилл Макаров, "ТВ Центр".