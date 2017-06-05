15:13, 05 июня 2017

Москва и Мехико расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

Теги:  Общество  здравоохранение  мексика  москва

Москва и Мехико подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Меморандум о сотрудничестве в понедельник подписан между Департаментом  здравоохранения Москвы и Секретариатом здравоохранения Мехико. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ранее московская делегация посещала Мехико и знакомилась с организаций медицинского обслуживания в этом городе. Теперь мексиканская делегация во главе с министром здравоохранения Мехико Армандо Ауэдом прибыла  в российскую столицу и изучает московский опыт. 

Два города имеют много общего -  многомиллионное население и схожие принципы организации здравоохранения  с использованием  обязательного медицинского страхования.  Сотрудничество принесёт пользу обеим сторонам.

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