Москва и Мехико расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

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Москва и Мехико подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Меморандум о сотрудничестве в понедельник подписан между Департаментом здравоохранения Москвы и Секретариатом здравоохранения Мехико. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ранее московская делегация посещала Мехико и знакомилась с организаций медицинского обслуживания в этом городе. Теперь мексиканская делегация во главе с министром здравоохранения Мехико Армандо Ауэдом прибыла в российскую столицу и изучает московский опыт.

Два города имеют много общего - многомиллионное население и схожие принципы организации здравоохранения с использованием обязательного медицинского страхования. Сотрудничество принесёт пользу обеим сторонам.