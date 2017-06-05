В Сокольниках выхаживают птиц, пострадавших от урагана

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Москвичи спасают птиц, пострадавших от урагана в столице. Люди находят их в парках и скверах, у поваленных деревьев и в траве. А в специальном лазарете в Сокольниках им оказывают необходимую помощь и даже заново учат летать.

Этих утят ураган оставил сиротами. Они из разных выводков. Кого-то нашли во дворе жилого дома. А вот этого ветер выбросил на МКАД, там его подобрал неравнодушный водитель и принес сюда, передает "ТВ Центр".

Орнитарий в Сокольниках стал лазаретом для десятка птиц, пострадавших во время урагана. Пару дней назад принесли двух маленьких дятлов. Их вместе с гнездом сорвало в дерева.

Теперь и папу, и маму им заменят орнитолог Олег. У птенцов отменный аппетит. Они привыкают к новой обстановке и уже не боятся людей. Сотрудникам питомника придется учить птенцов самостоятельно добывать пищу. В большинстве случаев у дятла быстро просыпается инстинкт и он способен выжить в дикой природе. А вот сокол пустельга нуждается в более длительной реабилитации.

"Сильный порыв ветра застал птицу в плотном перелеске. Ветром начинает бить о ветки. Ломает. Так получилось, что ей поломало хвостовое оперение, и несколько маховых перьев. Но, слава богу, она жива", - рассказал руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.

Но психологическое состояние оставляет желать лучшего. Из-за стресса птица плохо ест и у нее медленнее растут перья. Вольер на открытом воздухе превратился в центр психологической помощи.

Хвост у этого сокола отрастет уже к концу лета. Тогда его и выпустят на волю. А вот за судьбу стрижа орнитологи опасаются. Во время урагана его прибило к земле, а взлетать с горизонтальных поверхностей эта птица не умеет. Несколько дней он пролежал в траве и очень ослаб.

"Если люди видят, что ветром прибило, или просто молодая глупая птица, оказалась на земле, если нет поломов, нет крови, то ее надо подбросить и отпустить, и она тогда полетит. Если она мокрая, то ее высушить в коробочке какой-нибудь и как можно скорее, но в светлое время суток, выпустить", - отметил Мишин.

Всех пострадавших от удара стихии постараются вылечить и вернуть в естественную среду обитания. Тех, кто не сумеет приспособиться к дикой природе, оставят в орнитарии.

Виктор Прокушев, Юрий Тимошин, Александр Бологов, "ТВ Центр".