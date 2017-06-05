Российские выпускники сдали ЕГЭ по обществознанию

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Московские школьники в понедельник сдавали Единый государственный экзамен по обществознанию.

В России в понедельник - ЕГЭ по обществознанию. Старшеклассники сдают этот экзамен по выбору. Он необходим в том случае, если школьник потом планирует поступать в вузы гуманитарного профиля, передает "ТВ Центр".

В последнее время специалисты отмечают повышение количества учеников, сдающих естественнонаучные дисциплины. Минимальный тестовый балл по обществознанию в этом году, как и в прошлом, равен 42.