В Москве проходит фестиваль "Времена и эпохи"

Теги: Москва фестиваль история

Грандиозный московский фестиваль "Времена и эпохи" в самом разгаре. Мероприятия проходят одновременно на десятках городских площадок - в центре столицы, на бульварах, в усадьбах и парках. Чтобы воссоздать, пожалуй, самые известные исторические события, в столицу приехали сотни реконструкторов из разных стран мира. Но основные торжества состоятся 12 июня.

Посмотреть кавалькаду Екатерины Великой, бой римских легионов с варварами или же лагерь Русской императорской армии вполне реально. И при этом не нужно идти в специальный музей или выезжать за пределы города. Все можно найти, просто гуляя по Москве. Новая историческая эпоха за каждым поворотом, передает "ТВ Центр".

К примеру, на Камергерском переулке царит атмосфера кино. Тут реконструкция реальной съемочной площадки фильма Евгения Бауэра "Жизнь за жизнь". Причем, поучаствовать в постановке может каждый прохожий - достаточно пройти кастинг и сыграть отрывок из фильма. Александр Кузнецов попасть в "кино" никак не ожидал. Но на роль утвердили, и теперь примеряет на себя образ князя Бартинского.

"Эпоха очень хороша! Простая и надежная эпоха, когда все было видно и понятно, в общем-то. А какие страсти кипели по истории - интересно же! Ну и потом, не знаю, я в этом чувствую себя хорошо! Как на меня сшили", - рассказал Александр Кузнецов.

Главное, чтобы костюмчик сидел, но и умение держаться на публике многого стоит. Кино, конечно, немое, что не скажешь про режиссера - его реплики слышны, кажется, отовсюду. Зато импровизация не только допускается - приветствуется.

А на Тверской площади чинно прогуливаются девушки из Серебряного века. Образ продуман до мелочей. Тут и крой платья, и шляпки, и даже прически соответствуют духу времени. Неудивительно, что иногда с ними пытаются познакомиться вполне современные молодые люди. Всех желающих научат популярным в те времена играм. Например, крокету.

Познакомиться с эпохой ар-нуво можно и в специально построенных гостиных. Заскучать точно не получится. Вокруг настоящие музейные раритеты, раньше украшавшие дворянские дома дореволюционной России. Полное погружение в эпоху. Удивительные и музейные вещи могут увидеть и любители винтажных украшений. Бронза, натуральные камни, жемчуг - все для любителей эпохи модерн.

А на Новом Арбате другая романтика - реконструкция средневековых боев. Рыцари соседствуют с древнерусской дружиной. Есть тут и прекрасные дамы, за чьи сердца ведутся сражения. Атмосфера реального Средневековья. Даже музыка настраивает на нужный лад.

Машина времени на улицах Москвы перенесет горожан в двенадцать исторических эпох. Таким образом, фестиваль реконструкций может стать одним из крупнейших в Европе. К тому же, проходит он в черте города, что само по себе уникально. Кульминацией исторического калейдоскопа станет празднование Дня России. 12 июня все участники продемонстрируют самые зрелищные этапы конкурса.

Александра Сергомасова, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".