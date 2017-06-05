В Москве обокрали магазин рэпера Тимати
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Из магазина Black Star на Охотном ряду, принадлежащего рэперу Тимати, неизвестный похитил выручку. По предварительным данным, из сейфа пропали 270 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.
Московская полиция устанавливает обстоятельства кражи выручки из магазина Black Star, принадлежащего рэперу Тимати, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел вечером в воскресенье в торговом центре "Охотный ряд" на Манежной площади. По предварительным данным, неизвестный похитил из сейфа около 270 тысяч рублей.
Полиции предстоит поймать злоумышленника, выяснить точную сумму ущерба и изъять записи с камер видеонаблюдения.
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