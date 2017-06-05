Песков объяснил заявление Путина о "перебирающем" Трампе

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Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему российский президент Владимир Путин 2 июня заявил, что его американский коллега Дональд Трамп "перебирал" во время предвыборной кампании в США. По его словам, российский лидер имел в виду, что внутренняя энергетика кандидата от Республиканцев отличалась от внутренней энергетики других претендентов на должность главы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина, сказавшего, что американский лидер Дональд Трамп "перебирает".

"Здесь в данном случае президент имел в виду, что внутренняя энергетика тогдашнего кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов. Как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю - вот о чем говорил президент Путин", - приводит его слова "Интерфакс".

2 июня во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин заявил, что команда Трампа оказалась более эффективной во время избирательной кампании. "Я и сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово. Но оказалось, что он был прав, он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он делал ставку", - сказал Путин.

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