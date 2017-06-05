В МЧС предложили штрафовать синоптиков за неточные прогнозы

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МЧС предложило штрафовать метеорологов за несвоевременный и неточный прогноз погоды. 29 мая по столице прошел ураган, унесший жизни 15 человек.

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил ввести экономическую ответственность подразделений Росгидромета за ошибочный и несвоевременный прогноз погоды, передает ТАСС.

По словам министра, необходимо наказывать конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды.

29 мая по столице прошел ураган, унесший жизни 15 человек. В МЧС заявили, что полученный от Росгидромета прогноз не попадал под категорию "чрезвычайная ситуация". Представители компаний сотовой связи утверждают, что не смогли своевременно оповестить граждан о грозе, так как сообщение МЧС пришло слишком поздно. В Гидрометцентре заявили, что прогноз был своевременным и точным.

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