В МЧС предложили штрафовать синоптиков за неточные прогнозы
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МЧС предложило штрафовать метеорологов за несвоевременный и неточный прогноз погоды. 29 мая по столице прошел ураган, унесший жизни 15 человек.
Глава МЧС России Владимир Пучков предложил ввести экономическую ответственность подразделений Росгидромета за ошибочный и несвоевременный прогноз погоды, передает ТАСС.
По словам министра, необходимо наказывать конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды.
29 мая по столице прошел ураган, унесший жизни 15 человек. В МЧС заявили, что полученный от Росгидромета прогноз не попадал под категорию "чрезвычайная ситуация". Представители компаний сотовой связи утверждают, что не смогли своевременно оповестить граждан о грозе, так как сообщение МЧС пришло слишком поздно. В Гидрометцентре заявили, что прогноз был своевременным и точным.
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