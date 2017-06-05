МЧС рекомендовало москвичам не выходить из дома

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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рекомендовали москвичам не выходить на улицу из-за непогоды. Как сообщили в МЧС, ухудшение погодных условий лучше переждать в капитальном строении. Ранее ведомство предупредило о дожде и сильном ветре в столице до вечера понедельника.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рекомендовали москвичам не покидать здания во время непогоды. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

ГУ МЧС России по г. Москве рекомендует: Уважаемые москвичи и гости столицы, в условиях непогоды переждите её в капитальном строении. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 июня 2017 г.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в столице. Ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В городе возможны повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабоукрепленных конструкций, повал деревьев.

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