14:39, 05 июня 2017

На трассе "Кола" перевернулся грузовик с конфетами

Теги:  ДТП  авария  карелия

На трассе "Кола" в Сегежском районе Карелии произошла авария с участием грузовика, который перевозил конфеты и печенье. В результате ДТП никто не пострадал.

Грузовик с конфетами опрокинулся на трассе "Кола" в Карелии. Инцидент произошел в Сегежском районе 4 июня.

В результате ДТП никто не пострадал, передает "МИР 24". Причины инцидента неизвестны.

Из грузовика высыпались коробки с кондитерскими изделиями: конфетами, печеньем и другими сладостями.

 

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