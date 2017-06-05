На трассе "Кола" перевернулся грузовик с конфетами
На трассе "Кола" в Сегежском районе Карелии произошла авария с участием грузовика, который перевозил конфеты и печенье. В результате ДТП никто не пострадал.
Грузовик с конфетами опрокинулся на трассе "Кола" в Карелии. Инцидент произошел в Сегежском районе 4 июня.
В результате ДТП никто не пострадал, передает "МИР 24". Причины инцидента неизвестны.
Из грузовика высыпались коробки с кондитерскими изделиями: конфетами, печеньем и другими сладостями.
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