В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

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В финансовом центре CTF Finance Center в китайском городе Гуанчжоу заработал самый быстрый в мире лифт. Он может достигать максимальной скорости движения до 75,6 километра в час. Лифт способен подняться на высоту 530 метров за 25 секунд.

Самый быстрый в мире лифт заработал в финансовом центре CTF Finance Center в китайском городе Гуанчжоу. Об этом сообщает "Русская планета".

Максимальная скорость движения лифта может достигать 75,6 километра в час. Он способен подняться на высоту 530 метров за 25 секунд. При этом спускается лифт со скоростью 36 километров в час и достигает первого этажа за одну минуту.

Ранее рекорд принадлежал подъемной машине в здании Shanghai Tower из китайского города Шанхай. Этот лифт может развить максимальную скорость до 69 километров в час.