ВЦИОМ назвал самого популярного писателя в России

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Россияне предпочитают читать произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел ВЦИОМ.

ВЦИОМ составил рейтинг самых любимых у россиян писателей-классиков, пишет "Ридус". Опрос проводился с 11 по 13 мая. Социологи опросили по телефону 1800 человек в возрасте от 18 лет.

Первое место занял Александр Пушкин (42% респондентов). Вторым по популярности оказался Лев Толстой (27%), а тройку лидеров замкнул Михаил Лермонтов (20%). На четвертой и пятой позициях расположились Федор Достоевский (16%) и Сергей Есенин (15%). В число любимых писателей вошли Антон Чехов, Михаил Булгаков, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Михаил Шолохов и Николай Некрасов.

Пушкин оказался "номером один" и у русскоязычных жителей зарубежья. Ему отдали предпочтение 38% опрошенных. Второе место занял Толстой (35%). Третьим и четвертым стали Достоевский (22%) и Чехов (19%). Кроме того, зарубежные респонденты выделили Лермонтова, Гоголя, Булгакова, Тургенева и Есенина.

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