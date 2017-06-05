Автомобиль упал в Москву-реку в Дорогомилове

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В Москве в результате ДТП в Москву-реку упал автомобиль Jaguar. Инцидент произошел в районе Дорогомилово. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель извлечен из воды.

В столичном районе Дорогомилово в Москву-реку упал автомобиль Jaguar. Как передает Агентство "Москва" машина свалилась в воду с набережной Тараса Шевченко.

В пресс-службе управления МЧС по городу рассказали, что пострадавших в результате инцидента нет.

Автомобиль оказался в Москве-реке после того, как попал в ДТП. Водитель извлечен из воды. Его доставили на берег катером Мосводостока. Сейчас его осматривают медики.