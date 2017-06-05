На "Прямую линию" с Путиным поступило более 100 тысяч вопросов

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Число вопросов, поступивших на "Прямую линию" с президентом России, превысило 100 тысяч. Дмитрий Песков отметил, что авторы проекта уже начали анализировать поступившие обращения и затем их постепенно передадут Владимиру Путину.

Число обращений на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным превысило 100 тысяч. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия" с президентом состоится 15 июня, уже заработал колл-центр, уже вышло за 100 тысяч число обращений по разным каналам", - приводит слова Пескова ТАСС. По его словам, авторы проекта уже начали анализировать поступившие вопросы и затем их постепенно передадут президенту.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в этом году значительно расширился инструментарий, который можно задействовать для того, чтобы задать вопрос Путину. В частности, усовершенствованы мобильные приложения, включающие запись видео, аудио и текстовых вопросов.

В воскресенье начался прием звонков и сообщений для "Прямой линии с Владимиром Путиным". Первые вопросы россиян были опубликованы на сайте проекта. В частности, большинство граждан спрашивают про жилье и коммунальное хозяйство, возможности реновации "хрущевок" в регионах, курс рубля и экономическую ситуацию в стране в целом. "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени.

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