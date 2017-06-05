19-летняя москвичка погибла после покраски волос

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В центре Москвы скончалась 19-летняя девушка после применения гидроперита при покраске волос. Его используют для осветления волос в домашних условиях. На месте ЧП работают сотрудники полиции, СКР и судмедэкспертизы.

19-летняя москвичка погибла после окраски волос при помощи гидроперита, который используют для осветления волос в домашних условиях. Об этом сообщает агентство "Москва".

Трагедия произошла в Стрельбищенском переулке в центре Москвы. По данным полиции, погибшая была родом из Ближнего зарубежья и проживала в доме вместе с матерью и двумя сестрами. Как рассказала ее мать, девушка красила волосы при помощи гидроперита, после чего ей стало плохо и начало тошнить.

Родственники вызвали врачей и попытались вывезти девушку из подъезда. На улице она потеряла сознание, а прибывшие медики констатировали смерть.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, Следственного комитета и судмедэкспертизы. Причина смерти устанавливается.

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