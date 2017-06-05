"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве во вторник

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В Москве и Московской области 6 июня из-за дождя, грозы и ветра объявлен "желтый" уровень опасности. Синоптики прогнозируют дождливую погоду на этой неделе в столичном регионе. Температура воздуха будет на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы.

Во вторник в Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют дождливую погоду в московском регионе на этой неделе. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 1-1,5 градуса.

Как сообщалось ранее, в понедельник в Москве ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. МЧС рекомендовало пережидать непогоду в капитальных строениях.